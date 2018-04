Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie kann sich der Schwäche im Technologiesektor ebenfalls nicht entziehen und gibt in den letzten Wochen deutlich nach. In den vergangenen drei Wochen verlor sie, in Euro, ca. 17,7 % an Wert. Charttechnisch betrachtet hat sie in dieser Woche bereits die 50-Wochen-Durchschnittslinie unterschritten und testet aktuell die untere Trendlinie von oben an. Damit ist der aktuelle, primäre Aufwärtstrend vorerst gefährdet, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Anzumerken ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...