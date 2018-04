Lam Research ist ein interessanter US-Wert aus der Halbleiter-Branche. Der Börsenhandel in Deutschland ist teils sehr gering, womit die Handelssicherheit auf den ersten Blick gering sein könnte. Tatsächlich aber ist Lam Research Mitglied in den großen Indizes wie dem Nasdaq 100 oder dem S&P 500. Damit ist sichergestellt, dass der Wert hinreichend beobachtet wird und Börsenregeln den Handel begleiten. Zudem sind auch große Investoren wie Vanguard Group oder BlackRock involviert, was die Sicherheit ... (Moritz von Betzenstein)

