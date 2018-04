Alpnach (ots) - Mit dem ersten Messeauftritt nach der Gründung der

harder-online Schweiz GmbH wird sich das Unternehmen auf der

Label&Print 2018 in Zürich dem Fachpublikum vorstellen. Der

Systemanbieter von Verpackungsmitteln tritt erfolgreich unter der

Marke Labelprint24 auf und wird in Zürich sein komplettes

Produktprogramm für Industrie, Handel, Gewerbe sowie weitere

individuelle Kundenlösungen präsentieren.



"Der stark wachsende Schweizer Markt für Verpackungsmittel ist für

unser auf Print 4.0 ausgerichtetes Unternehmen besonders wichtig,

denn unsere Etiketten, Faltschachteln und Packungsbeilagen sind

bereits in vielen Schweizer Unternehmen aus der Pharmazie- und

Lebensmittelbranche im Einsatz. Wir produzieren in kurzer

Produktionszeit für Klein- und Großkunden, und entsprechen mit dem

HACCP Konzept den Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Auch sind

wir interessanter Partner für Wiederverkäufer.", erklärt Beat Vogel,

Geschäftsleiter der harder-online Schweiz GmbH die guten Gründe für

den Messeauftritt.



In Halle 6 am Stand S16 macht unser Schweizer Team die Besucher

mit den vielen Möglichkeiten beim Kauf von Etiketten und Verpackungen

vertraut. Wir geben einen Einblick in unsere IT-Kompetenz und die

modernen digitalen Produktionsanlagen.



Die Messe Label&Print findet am 11. und 12. April auf dem Zürcher

Messegelände statt. Sie ist die Schweizer Leitmesse für Druck-,

Kennzeichnungs- und Veredelungstechnologien.



Falls Sie einen persönlichen Termin auf dem Messestand wünschen

oder ein kostenloses Ticket benötigen, finden Sie alle dafür

notwendigen Informationen unter

https://www.labelprint24.com/de/messe/.



b.vogel@famo.ch



