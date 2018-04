Von Erholung keine Spur mehr: Mit Schrecken beobachten die Anleger den Schlagabtausch zwischen Washington und Peking. Die Aktienkurse purzeln.

Das war schon wieder mit der Erholung. Gestern hatten die Anleger noch ein Ausrufezeichen gesetzt, nach den schwachen Handelstagen rund um Ostern hatten sich die US-Börsen am Dienstag deutlich erholt. Doch am Mittwoch ist das Plus mit der ersten Handelsminute aufgefressen. Die sich gegenseitig mit Strafzöllen überziehenden Regierungen in Washington und Peking schüren Ängste vor einer Eskalation der protektionistischen Muskelspiele.

Der traditionsreiche Weltleitindex Dow Jones büßte 1,9 Prozent ein und sank auf 23.581 Punkte. Der breite S&P 500 verlor anderthalb Prozent auf 2577 Zähler. Die Technologiebörse Nasdaq gab mit ihrem Composite, der alle an der Börse gelisteten Aktien zusammenfasst, ebenfalls anderthalb Prozent ab auf 6838 Punkte.

Washington will importierte Waren - darunter auch Hightech aus Fernost - im Wert von bis zu 50 Milliarden Dollar mit zusätzlichen Abgaben belegen. Auf die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, dass ...

