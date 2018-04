Während die Nordex-Aktie noch am 29. März 2018 auf ein 3-Jahres-Tief bei 7,07 Euro krachte, steht heute ein dicker Kursgewinn auf der Anzeigetafel. Hintergrund ist eine aktuelle Analystenstudie: Mainfirst-Analyst Iwan Tjutjunnikow sah in seiner aktuellen Studie nun einen Boden erreicht. Das aktuelle Kursniveau preise bereits die schlimmstmögliche Geschäftsentwicklung in Deutschland...

