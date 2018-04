Paris - Mit versteinerter Miene legt Donald Trump den Hörer auf, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate". Das Telefonat sei, so werde später berichtet, "frostig" verlaufen, der US-Präsident sei "zutiefst verärgert". Denn Trumps Gesprächspartner und Amtskollege, Mexikos Staats- und Regierungsoberhaupt Enrique Peña Nieto, wehre sich vehement gegen eine Bezahlung der "Trump-Mauer", wie sie das Weiße Haus fordere.

