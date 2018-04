Frankfurt - Das Britische Pfund wertete unter den Industrieländerwährungen zuletzt am stärksten auf, so die Analysten der Helaba. In den Schwellenländern habe vor allem die Türkische Lira verloren, der Mexikanische Peso habe deutlich zugelegt. Das Pfund Sterling werde weiter von politischen Entwicklungen geprägt.

