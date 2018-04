Die Aktien der Poco-Mutter Steinhoff (Steinhoff International) haben am Mittwoch ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Nachdem sich die Papiere am Vortag noch leicht erholt hatten, lagen sie zuletzt mit minus 12,61 Prozent und 0,203 Euro abgeschlagen am Ende im Kleinwerteindex SDAX. Damit nehmen die Anteilsscheine wieder Kurs auf ihr Rekordtief von...

Den vollständigen Artikel lesen ...