Der Kurs von Daimler folgt am Mittwoch den schwachen Vorgaben vom DAX und fällt im Vormittagshandel um knapp ein Prozent. Dafür konnten die Papiere in der Vorwoche kräftig punkten und den Boden um 65,20 Euro festigen. Am morgigen Donnerstag findet die HV statt. Diese könnte die Aufmerksamkeit der Investoren erneut auf den Nobel-Autobauer lenken.

