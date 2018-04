Kleiner Hinweis - wir beenden all unsere Short-Spekulationen auf US-Techs mit Wirkung vom 4.4 - jedenfalls in Puts. Auf Amazon und Nasdaq lassen wir eine Mini-Position stehen. Der Großteil des Amazon Puts fliegt mit Plus 70% aus dem Favoritendepot. Unsere anderen vorgestellten Puts auf FANG-Titel sehen ähnlich aus. Nehmen Sie Gewinne heute am 4.4 mit!

