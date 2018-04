Liebe Leser,

soviel Zeit möchte manch einer auch einmal für eigene Entscheidungen haben! Am 13. März hatte der Vorstand der Innogy SE laut eigenen Angaben zur Kenntnis genommen, dass E.ON den verbleibenden Aktionären von Innogy ein Übernahmeangebot gemacht habe. Bekanntlich wurde über den größten Brocken = das 76,8%-Paket an Innogy bereits eine Einigung erzielt. Dieses Paket soll von RWE an E.ON weitergereicht werden, im Rahmen einer weitergehenden Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...