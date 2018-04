Liebe Leser,

der Goldpreis kann sich in dieser Woche, dank einer größeren Verunsicherung ausgehend von einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China, positiv entwickeln. Es steht am Mittwochmittag ein leichtes Plus zu Buche, nachdem der Preis zu Beginn der Woche zunächst um ca. 0,9 % gefallen war. Die letzten kurzfristigen Hochs liegen im Bereich zwischen 1.358-1368 US-Dollar je Unze. Sollte dieser Preisbereich überschritten werden, dürfte mit weiter steigenden Kursen zunächst ... (David Iusow)

