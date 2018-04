Liebe Leser,

die Siemens-Aktie hat seit Beginn des Jahres ca. 13,5 % an Wert verloren. Gemischte Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 sowie ein verhaltener Ausblick schürten Pessimismus. Zudem kommt der immer noch starke Euro, der sich auch im ersten Quartal 2018, aller Voraussicht nach, in den Ergebnissen bemerkbar machen wird. Und zu guter Letzt drücken die aktuellen Geschehnisse rund um die Handelszölle seitens der USA und China deutlich auf die Stimmung. Die im Vergleich zum zweiten Halbjahr ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...