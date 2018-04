New York - Der sich weiter hochschaukelnde Handelskonflikt zwischen den USA und China hat am Mittwoch erneut auf die Stimmung der Anleger geschlagen. Nach einem sehr schwachen Wochenauftakt und einem Erholungsversuch am Dienstag ging es zur Wochenmitte nun wieder spürbar abwärts. Dagegen konnten auch die besser als erwartet ausgefallenen Daten vom privaten Arbeitsmarktdienstleister ADP nicht viel ausrichten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büsste im frühen Handel 1,55 Prozent auf 23 662,20 Punkte ein, womit er sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...