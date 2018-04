Von den angekündigten chinesischen Strafzöllen auf US-Autoimporte wären nach Einschätzung des US-Analysehauses Bernstein Research vor allem Premiumhersteller und kaum Massenproduzenten betroffen. Damit würden Daimler und BMW mit ihren US-Produktionsstätten am stärksten unter den avisierten Sonderabgaben leiden, schrieb Analyst Robin Zhu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die beiden deutschen Autobauer lieferten die meisten Fahrzeuge aus den USA nach China aus./edh/la

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005190003 DE0007100000

AXC0184 2018-04-04/16:22