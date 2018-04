BERLIN (Dow Jones)--Roboter vernichten Arbeitsplätze in der Produktion, ihr Einsatz sorgt aber gleichzeitig dafür, dass an anderer Stelle mehr neue Jobs entstehen. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Demnach hat in den Jahren 2011 bis 2016 der verstärkte Einsatz von Robotern und selbstlernenden Maschinen die Zahl der Jobs sogar um ein Prozent erhöht.

Laut den Ökonomen macht der Einsatz moderner Technik die Herstellung billiger, weshalb die deutschen Unternehmen zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können und durch höhere Nachfrage Beschäftigte in anderen Funktionen einstellen. Außerdem schafft die zunehmende Automatisierung neues Einkommen in Form von Löhnen, Gewinnen und Dividenden, die Mitarbeitern und Aktionären zufließen. Mehr Geld im Portemonnaie kurbelt den Konsum an, so dass in anderen Wirtschaftszweigen zusätzliches Personal gebraucht wird.

"Die Technologien wirken zwar arbeitssparend, sie schaffen aber bisher mehr neue Stellen, als sie ersetzen. Der Gesamtbeschäftigungseffekt ist daher leicht positiv", erklärte ZEW-Forscherin Melanie Arntz den Effekt. Von Robotern und vernetzten Maschinen profitieren demnach beispielsweise direkt Softwareentwickler und Ingenieure, über Zweitrundeneffekte aber auch der Handel, das Gastgewerbe und unternehmensnahe Dienstleister. Gleichzeitig wird dadurch die Lohnspreizung zwischen ersteren und letzteren Beschäftigten vergrößert.

Verlierer der Entwicklung sind Beschäftigte, die routinemäßige, gleichförmige Arbeit verrichten. Zwischen 2011 und 2016 hat die Untersuchung einen Verlust von 5 Prozent der Stellen als Folge der Rationalisierung ergeben, die mehrheitlich diesem Segment zuzuordnen sind.

Die Wirtschaftswissenschaftler haben für ihre Studie 2.000 Manager über den Einsatz von Robotern und intelligenten Maschinen befragt und diese Ergebnisse mit Daten der Arbeitsagentur verknüpft. In Auftrag gegeben wurde die Analyse vom Bundesforschungsministerium.

Andere Studien kamen hingegen zu dem alarmierenden Ergebnis, dass Millionen Stellen durch selbstlernenden Maschinen und die Digitalisierung bedroht sind.

