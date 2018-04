Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Sonderedition feiert Titelgewinn von SKODA in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) - Deutschlandweit nur 600 Exemplare verfügbar - jedes davon mit nummeriertem Zertifikat - Exklusiv für die Sonderedition SKODA FABIA R5: 92 kW (125 PS) starker 1,4 TSI-Benziner mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe - Sportfahrwerk, 17-Zoll-Felgen, Infotainment-Navigationssystem Amundsen, Sportsitze und Multifunktions-Sportlenkrad serienmäßig - FABIA R5 bietet Preisvorteil von 2.000 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell



SKODA feiert den zweiten Titelgewinn in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) in Folge mit einer besonders sportlichen Sonderedition: Der in Deutschland auf 600 Exemplare limitierte SKODA FABIA R5 besitzt als einzige Version dieser Baureihe einen 1,4 TSI-Benziner, der 92 kW (125 PS)* leistet. Zum reichhaltigen Lieferumfang der Sonderedition gehören ein tiefergelegtes Sportfahrwerk, attraktive 17-Zoll-Felgen, das Infotainment-Navigationssystem Amundsen, Sportsitze und Multifunktions-Sportlenkrad. Der SKODA FABIA R5 kostet 22.990 Euro. Das bedeutet einen Preisvorteil von 2.000 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.



Motorsport gehört zur DNA der Marke SKODA - von den Pioniertagen bis heute. 2017 gewann das Werksteam SKODA Motorsport zum zweiten Mal in Folge den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Hierzulande siegte das SKODA AUTO Deutschland-Duo Fabian Keim/Frank Christian im FABIA R5 erneut in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Durch diese und viele weitere Titelgewinne war die zurückliegende Rallye-Saison die erfolgreichste in der 117-jährigen Motorsportgeschichte des Unternehmens. Der SKODA FABIA R5 gilt längst als das mit Abstand erfolgreichste Fahrzeug in der serienbasierten Kategorie R5.



Jetzt feiert SKODA den WM-Titel mit einer exklusiven, in Deutschland auf 600 Exemplare limitierten Sonderedition, die ebenfalls den klangvollen Namen SKODA FABIA R5 trägt. Die Sonderserie ist nicht frei konfigurierbar, sondern hat ab Werk alles an Bord, was einen besonders sportlichen Kleinwagen auszeichnet. Der FABIA R5 geht in Candy-Weiß mit einem in Black-Magic Perleffekt lackierten Dach an den Start. Zahlreiche mattschwarze Applikationen unterstreichen den vom Rallye-Sport inspirierten Look. Die Sonderedition ist an einer schwarz folierten Fläche auf der Heckklappe sowie den Plaketten 'Edition R5' am Heck und an den hinteren Radhäusern zu erkennen. Außerdem trägt das Editionsmodell als Hommage an den Rallye-Boliden 'WRC 2 Champion'-Aufkleber an den vorderen Kotflügeln. Schwarze 17-Zoll-Felgen im dynamischen Design SAVIO runden den knackigen Auftritt ab.



Ein ganz besonderer FABIA ist die Sonderedition R5 auch wegen ihres Motors. Exklusiv für die Modellreihe sorgt der 1,4 TSI-Benziner mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) für Vortrieb. Die Spitzenleistung von 92 kW (125 PS) resultiert in einer Höchstgeschwindigkeit von 203 km/h und ermöglicht den Sprint von 0 auf 100 km/h in 8,8 Sekunden. Ein straff abgestimmtes und tiefergelegtes Sportfahrwerk sorgt für hervorragende Straßenlage.



Angemessenen Halt bei engagierter Gangart liefern die zum Teil mit Alcantara bezogenen, beheizbaren Sportsitze. Das Multifunktions-Sportlenkrad unterstreicht den dynamischen Charakter der limitierten Sonderedition zusätzlich.



Das serienmäßige Infotainment-Navigationssystem Amundsen mit digitalem Radioempfang DAB+ besitzt eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und SKODA Connect. Hierzu gehören zum einen die kostenfreien Care Connect-Dienste wie automatischer Notruf (eCall), proaktive Dienste und Fahrzeugfernzugriff. Darüber hinaus sind alle Services von Infotainment Online - etwa Online-Routenimport, Online-Verkehrsinformationen, Wetter, Parkplätze u.v.m. - ein Jahr lang kostenfrei nutzbar. Ebenfalls an Bord: das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY, Rückfahrkamera und Parksensoren hinten, der adaptive Abstandsassistent (ACC) sowie Regensensor und Fahrlichtassistent.



Jeder der 600 in Deutschland verfügbaren FABIA R5 erhält ein Zertifikat mit seiner individuellen Nummer. Die Sonderedition SKODA FABIA R5 ist ab sofort für 22.990 Euro bei deutschen SKODA Autohäusern bestellbar. Damit bietet die Sonderedition mit exklusiver Motorisierung exakt 2.000 Euro Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



FABIA R5 1,4 TSI DSG 92 kW (125 PS) innerorts 6,2 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de