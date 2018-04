NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Dienstleister haben im März an Schwung verloren, befinden sich aber weiter auf dem Wachstumspfad. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex fiel nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 54,0 Punkte von 55,9 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 54,1 vorhergesagt, was auch dem ersten Ausweis entsprach. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Trotz des Rückgangs entspreche die Entwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres ungefähr dem Expansionstempo im Gesamtjahr 2017. Das Neugeschäft legte auch im März zu, wenngleich langsamer als im Februar, als ein 35-Monatshoch verzeichnet worden war. Dies schaffe eine gute Basis für das zweite Vierteljahr, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Nehme man Dienstleistungssektor und verarbeitendes Gewerbe zusammen, bleibe die Aktivität ermutigend solide, selbst wenn die im Vormonat gesehene Stärke nicht ganz gehalten worden sei, so Williamson. Die Daten deuteten auf eine Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts mit einer annualisierten Rate von 2,5 Prozent im ersten Quartal. Die offizielle Statistik dürfte indes wegen saisonaler Faktoren eine um 0,5 Punkte niedrigere Rate anzeigen.

