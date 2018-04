Droht der Welt ein Handelskrieg? Analysten vermuten verschiedene Szenarien. Die Rede ist von Drohungen, die sich hochschaukeln - und von Rüstungsaktien.

Erst kündigt der amerikanische Präsident Strafzölle im Wert von 50 Milliarden Dollar auf chinesische Waren an, kurz darauf kontert China mit Strafzöllen in ähnlichem Volumen - und die Aktienmärkte sacken ab. Rund 12 Prozent hat der Deutsche Aktienindex mit seinen exportabhängigen Unternehmen seit dem Top im Januar verloren, und auch am Mittwoch gab er wieder über ein Prozent nach.

Amerikanische und chinesische Märkte zeigen ebenfalls Schleifspuren. Wie besorgt müssen Anleger sein? Droht der Welt ein Handelskrieg?

"Beginn eines neuen Kalten Krieges"

Analysten sind sich bei diesen Fragen höchst uneins. Weit aus dem Fenster lehnt sich Marko Papic, geopolitischer Stratege bei der renommierten US-Analysefirma BCA Research. Für ihn sind die Handelsstreitigkeiten zwischen den beiden Ländern "der Beginn eines neuen Kalten Krieges".

Es gehe um Überlegenheit und Machtdemonstration. Deshalb würden die Handelsstreitigkeiten andauern. Die gegenseitigen Drohungen und Strafbelegungen könnten sich längerfristig hochschaukeln - was sehr gefährlich sei. So ein Worst-Case-Szenario ...

Den vollständigen Artikel lesen ...