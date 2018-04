Godewind Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Gesamtstimmrechtsmitteilung: Godewind Immobilien AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Godewind Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 04.04.2018 / 16:31 Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung über Gesamtzahl der Stimmrechte 1. Angaben zum Emittenten Godewind Immobilien AG Am Sandtorkai 77 20457 Hamburg Deutschland 2. Art der Kapitalmaßnahme Art der Kapitalmaßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 108750000 04.04.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Godewind Immobilien AG Am Sandtorkai 77 20457 Hamburg Deutschland Notierung vorgesehen / intended to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671477 04.04.2018

