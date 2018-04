Zürich (ots) - Die Luzerner Traditionsfirma Trisa bringt einen

Zahnputzkaugummi auf den Markt. «Wir sind im Endstadium der

Entwicklung», sagt Trisa-Chef Adrian Pfenniger im Interview mit der

«Handelszeitung». «Die Lancierung ist für das zweite Halbjahr 2018

geplant.»



Es ist ein Novum für die Zahnbürstenfirma aus Triengen. Trisa

produziert rund 1 Million Zahnbürsten pro Tag. Den Markt für

Zahnpflege-Kaugummis dominieren aber Firmen wie Mondelez oder Mars

mit Marken wie V6 oder Wrigley's. Das seien «Produkte, die etwas

erfrischen, aber kaum zur Mundpflege beitragen», sagt Pfenniger.

«Unser Produkt soll mehr leisten», verspricht der 53-Jährige.



Pfenniger leitet die Firma in vierter Generation, zusammen mit

seinem Bruder. Die fünfte Generation - es sind sieben Jungs zwischen

13 und 19 Jahren - steht noch in Ausbildung. Trotzdem läuft bereits

die Nachfolgeplanung. «Es ist so, dass wir uns aktiv über die nächste

Generation Gedanken machen», sagt Pfenniger. Für konkrete Pläne sei

es aber noch zu früh. «Dies dürfte innerhalb der nächsten zehn Jahre

geschehen.»



Alsdann dürfte die Digitalisierung auch im Badezimmer Einzug

halten. Für die Zukunft der Zahnbürste prophezeit Pfenniger: «Es

dürfte in Richtung interaktive Geräte mit mehreren Funktionen gehen.

Wobei diese Geräte vielleicht nicht mehr wie heutige Zahnbürsten

aussehen. Vorstellbar wäre eine Art Boxermundschutz, den man in den

Mund einsetzt, wo er die Zahnreinigung per Ultraschall selber

übernimmt.»



