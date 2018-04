Mainz (ots) - Woche 14/18 Donnerstag, 05.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010



5.50 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010



6.35 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



7.20 Sicherheitsrisiko Passfälschung Das boomende Geschäft mit falschen Identitäten Deutschland 2017



8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten



heute Xpress



8.05 Jagd auf Schleuser



Bundespolizei im Einsatz Deutschland 2017



8.50 ZDF.reportage



Hamburger Hafen - Zollkontrolle! Große Pötte, viele Verstecke Deutschland 2014



9.25 ZDF.reportage



Dealer, Drängler und Vermisste Einsatz im Polizeihubschrauber Deutschland 2014



9.50 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016



10.35 Containerschiff XXL



Die MOL Triumph und der Hamburger Hafen Deutschland 2017



11.05 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Riesenpott voraus Deutschland 2016



11.50 Die Logistiker - Arbeiten am Frankfurter Flughafen Deutschland 2013



12.35 Diesel im Blut



Trucker zwischen Abschlepphof und Rennpiste Deutschland 2016



13.20 Im Niemandsland - Was Korea teilt



14.05 Brudermord am Airport



Die Spur führt nach Nordkorea



14.50 Geheimes Nordkorea



Die sieben Säulen der Macht



15.35 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



16.20 Despoten



Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



17.05 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



17.50 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



23.10 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod Frankreich 2018



23.55 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika



0.40 heute journal



1.05 ZDF-History



Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016



1.50 ZDF-History



Die Fidel-Castro-Bänder Deutschland 2016



2.35 ZDF-History



Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013



3.20 ZDF-History



Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



4.05 ZDF-History



Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121