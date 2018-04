Fioranos Skalierbarkeit ermöglicht eine effiziente Vertriebsplattform mit 360-Grad-Ansicht

Fiorano Software hat heute bekanntgegeben, dass Lakshya Internet die Fiorano Cloud Platform (iPaaS) implementiert hat, um seinen neu entstehenden Geschäftsbereich B2B-Handel zu skalieren und damit herkömmliche Vertriebsmethoden in Indien zu transformieren. Lock The Deal (LTD) ist die technologiegestützte End-to-End-Vertriebsplattform des Unternehmens für Einzelhandel, über die eine Vielfalt von Produkten und Marken angeboten wird. Mittels der Analysen von LTD können Vorteile durch Kosteneffizienz, erhöhte Reichweite, besseren Kontakt mit den Kunden sowie schnelle, umfassende Erkenntnisse zum Kaufverhalten gewonnen werden.

Anurag Choube, Vice President der SAR Group, erklärte die geschäftlichen Herausforderungen und die Strategie so: "Wir haben uns für die Plattform Fiorano Cloud aufgrund der Fähigkeit entschieden, bei Bedarf zu skalieren und jede beliebige Kombination von Cloud- oder Vor-Ort-Anwendungen mühelos zu verbinden. Mit der Fiorano API kann man neue Einzelhändler jetzt schneller auf die Plattform holen. Mit Fiorano ist eine schnelle Erschließung und effektive Nutzung von Ressourcen beim Hinzufügen neuer Dienste möglich. So erhalten wir einen Wettbewerbsvorteil in der anspruchsvollen Umgebung von heute."

Fiorano konnte Daten nahtlos über mehrere Systeme hinweg synchronisieren (z. B. SAP, WMS, CRM, WMS [Vinculum], CRM, Holisol und Far-Eye). Damit sind die bisher durchgeführten manuellen Interventionen, die anfällig für Fehler waren, weggefallen. Fiorano bietet eine flexible, stabile Integrationsschicht für Business Orchestration und für die Web Service Arbitration Engine, die den Fluss der Informationen zwischen den verschiedenen von Lakshyas Händlern genutzten Systemen kontrolliert. Fiorano bietet außerdem ein vollständiges Protokoll der Prozessintegration an und stellt eine 360-Grad-Ansicht zum Monitoring zur Verfügung.

Über Lakshya

Lakshya Internet wurde von der SAR-Gruppe gegründet, einem der führenden Akteure auf dem Markt für Energiespeicher und Wasser-/Luftreinigung mit über 4000 Mitarbeitern. Zu den Diensten des Unternehmens zählen Lagerlogistik, Salesforce-Automatisierung, Garantie- und Inkassobearbeitung. Der Auftrag des Unternehmens ist es, Ineffizienzen beim Einzelhandelsvertrieb auszuräumen, damit ein größtmögliches Produktangebot zu transparenten Preisen und Bedingungen erhältlich wird.

Über Fiorano

Fiorano, ein im Silicon Valley ansässiges US-amerikanisches (kalifornisches) Unternehmen, ist seit 1995 ein bewährter Anbieter von Middleware für Digital Business Backplane und Unternehmensintegration, Hochleistungs-Messaging und verteilte Peer-to-Peer-Netzwerke. International tätige Unternehmen, wie AT&T Wireless, L'Oréal, NASA, Rabobank, Royal Bank of Scotland, US Coast Guard und Vodafone, haben Fiorano zur Realisierung der digitalen Transformation eingesetzt und konnten damit beispiellose Produktivität erreichen.

