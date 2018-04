Zürich (ots) - Die Vereinbarung zwischen dem US-Online-Riesen

Amazon und der Schweizerischen Post ruft Politiker und Verbände auf

den Plan. So befürchtet der Schweizerische Gewerbeverband, dass die

Vereinbarung einheimische Gewerbetreibende benachteiligt. Man werde

auf parlamentarischem Weg entsprechende Fragen stellen, kündigt

Sprecherin Corinne Aeberhard in der «Handelszeitung» an. Auch

CVP-Nationalrat Martin Candinas will die Post zum Amazon-Deal

abklopfen. Es würden sich einige Fragen stellen: Etwa ob dieser

finanziell einen Mehrwert für die Post bringe. Oder ob ausländische

Unternehmen wie Amazon weiterhin höhere Portokosten bezahlten als

einheimische. «Am Schluss muss die Post in erster Linie dem Schweizer

Volk und der Schweizer Wirtschaft dienen», so Candinas. Die Post

betont derweil, es handle sich um eine Standardlösung, wie sie bei

anderen Online-Händlern wie Zalando in ähnlicher Form bereits

angewandt werde.



Originaltext: Handelszeitung

