Zürich (ots) - Eine Gesetzesänderung in der BVG hat der Novartis

einen Millionengewinn beschert. Das bestätigt der Basler

Pharmakonzern gegenüber der «Handelszeitung». Demnach konnte das

Unternehmen Ende 2017 Vorsorgeverpflichtungen im Umfang von 219

Millionen Franken auflösen, weil es für Gelder in seinen

Kader-Pensionskassen nicht mehr haften muss. Dabei handelt es sich um

sogenannte 1e- Plan-Kaderkassen, bei denen die Versicherten selber

bestimmen können, wie das Kapital angelegt wird.



Die im November 2017 in Kraft getretene Gesetzesänderung sorgt für

Goldgräberstimmung im Vorsorgegeschäft. Nicht nur Pensionskassen,

Sammelstiftungen und Versicherungskonzerne bringen sich in Stellung

für das Geschäft mit 1e-Geldern. Auch Banken wie UBS und Credit

Suisse drängen mit eigenen Vorsorgestiftungen neu ins

Pensionskassengeschäft. Über 1e-Pläne können sie lukrative Kundschaft

akquirieren, da diese Kaderkassen lediglich Personen offenstehen, die

mehr als 126'000 Franken pro Jahr verdienen. Weil sie als

überobligatorisch gelten, sind 1e-Kassen weniger streng reglementiert

als normale Pensionskassen.



Das neue Geschäft hat auch volkswirtschaftliche Auswirkungen. Es

entzieht Pensionskassen und BVG-Vollversicherungen

überobligatorisches Kapital. Über das Umlagern von Vorsorgegeldern

von normalen Pensionskassen in 1e-Kaderkassen könnten sich

Gutverdienende der Umverteilung im BVG entziehen, sagt Hans-Jakob

Stahel, Leiter Unternehmenskunden beim Lebensversicherer Swiss Life.

«Das ist eines der Verkaufsargumente für 1e.» Wegen der Auftrennung

können Beiträge in die Kaderkassen nicht für die Quersubventionierung

von Pensionskassen-Renten verwendet werden. Je länger ein zu hoher

Mindestumwandlungssatz gelte, desto mehr werde Wachstum ausserhalb

des BVG-Obligatoriums gefördert, konstatiert Stahel. Es bringe

nichts, das zu kritisieren, solange man die Gesetze nicht ändere.



