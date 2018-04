Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in einem Gutachten die nötigen Schritte skizziert, wie die Verkehrswende in Deutschland gelingen kann. Der Elektromobilität kommt dabei im Vergleich zu anderen Technologien die größte Bedeutung zu.Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU) hat in einem Sondergutachten ausgeführt, wie die Verkehrswende gelingen kann. Die Sachverständigen unter dem Vorsitz von Claudia Hornberg, Professorin für Umwelt und Gesundheit an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld, schlagen dabei unter anderem ein Ende des ...

