FMW-Redaktion

Die Steinhoff-Aktie steht vor ihrem endgültigen Kollaps. Am 23. März hatte die Aktie ihren Tiefpunkt bei nur noch 0,20 Euro erreicht. Jetzt notiert sei bei 0,208 Euro. Seit dem Bekanntwerden eines möglichen großen Bilanzskandals im letzten Dezember ist die Aktie eh nur noch ein Pennystock. Aber zuletzt rutschte sie langsam immer weiter ab. Und nach der aktuellsten Veröffentlichung der Firma steht womöglich der Zusammenbruch bevor. Es hängt nur davon ab, ob die Gläubiger das Unternehmen weiter stützen wollen.

Steinhoff-Immobilien nur die Hälfte wert

Denn wie man selbst offiziell schreibt, haben die Untersuchungen externer Immobilienexperten (CBRE) ergeben, dass ein Immobilien-Portolio von Steinhoff namens " Hemisphere Portfolio" mit Werten überall in Europa nur 1,1 Milliarden Euro wert sein soll. Steinhoff selbst hatte den Wert bislang mit 2,2 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Die Prüfer fanden heraus, dass Steinhoff bislang beispielsweise auch Vermietungen zwischen Steinhoff-Töchtern und Leerstände mit in die Wertermittlung einbezogen hatte. Dies haben die jetzigen Prüfer weggelassen. Steinhoff hierzu im Wortlaut:

The Hemisphere Portfolio valued by CBRE comprises approximately 140 properties (including stores, warehouses, offices, production sites and vacant land) across Austria, Germany, the Netherlands, Switzerland, the UK and Eastern Europe. ...

