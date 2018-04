FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hängepartie um die Wiederberufung des Wirtschaftsweisen Volker Wieland ist laut einem Bericht des Handelsblatts beendet. Wie das Blatt unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, einigte sich die Bundesregierung in der Ressortabstimmung auf eine neue Amtsperiode für den Frankfurter Ökonomen. Die Personalie soll nächste oder übernächste Woche vom Bundeskabinett abgesegnet werden.

Wieland sitzt auf dem Arbeitgeberticket im Sachverständigenrat. Der Vertrag des Geldpolitik-Experten war Ende Februar ausgelaufen, bereits im Dezember 2017 hatte der Arbeitgeberverband BDA seine Wiederberufung vorgeschlagen. Die eigentlich übliche Nominierung durch die Bundesregierung verzögerte sich aber um mehrere Monate.

Zuerst meldete das Wirtschafts-, dann das Bundesfamilienministerium Bedenken an. Beide SPD-Häuser verwiesen auf das so genannte Bundesgremienbesetzungsgesetz, das eine paritätische Besetzung von Frauen und Männern in Bundesgremien vorschreibt.

Bislang ist Isabel Schnabel die einzige Ökonomin in dem fünfköpfigen Beratergremium der Bundesregierung, womit die Gesetzesauflagen nicht erfüllt sind. Da aber keine weibliche Alternative für Wieland in Sicht war, hat das Familienministerium seinen Einspruch gegen die Personalie in der Ressortabstimmung nun zurückgezogen.

Im Gegenzug gibt es innerhalb der Bundesregierung konkrete Überlegungen, bei der nächsten Besetzung durch den Bund definitiv eine Frau zu berufen. Das wäre im Jahr 2020, wenn die Amtszeit des aktuellen Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Christoph Schmidt, endet. Die Gewerkschaften, die 2019 einen Nachfolger für Peter Bofinger bestimmen dürfen, sollen ihre Nominierung dagegen wie der BDA unabhängig vom Geschlecht treffen dürfen.

