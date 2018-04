Zürich (ots) - Die Swiss Entrepreneurs Foundation wird ihre

Tätigkeit diesen Sommer aufnehmen. Das berichtet die «Handelszeitung»

in ihrer aktuellen Ausgabe. Stiftungsratspräsident Urs Berger

bestätigt: «Wir sind auf Kurs. Im Sommer geht es los.» Auf ein

genaues Datum will sich Berger nicht festnageln lassen: «Ob es Juli,

August oder September wird, ist zweitrangig.»



Neben Mobiliar-Präsident Berger ist der Stiftungsrat mit weiteren

Prominenten aus Wirtschaft und Politik besetzt. Unter anderen sitzen

UBS-Schweiz-Mann Lukas Gähwiler, CS-Schweiz-Chef Thomas Gottstein und

Swisscom-Chef Urs Schaeppi im Gremium. Auch der Zürcher FDP-Ständerat

Ruedi Noser ist mit von der Partie. Nur ein grosser Name fehlt:

Johann Schneider-Ammann. Die Stiftung, welche Schweizer Startups und

Unternehmer mit Risikokapital versorgen soll, geht auf eine Idee des

Wirtschaftsministers zurück. «Die Stiftung steht weiterhin unter dem

Patronat von Bundesrat Schneider-Ammann», sagt Berger.



Derzeit seien die Grossbanken UBS und CS dabei, so Berger weiter,

die Prospekte für die Fonds der Stiftung auszuarbeiten und die

notwendigen Bewilligungen bei der Finma einzuholen. Die Anlagevehikel

sollen es ermöglichen, in bestimmte Themen - zum Beispiel Biotech -

oder in einzelne Jungunternehmen zu investieren.



