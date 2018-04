The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.04.2018



N ISIN Name

1 FR0010754192 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

2 FR0010892190 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

3 FR0011807015 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

4 FR0012647451 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

5 FR0013141462 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

6 FR0010754119 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

7 FR0011494822 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

8 FR0012005734 AMUNDI ASSET MANAGEMENT