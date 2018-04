Die Steuerungsfunktion ist standardmäßig in den Steuerkopf T.VIS A-15 der Doppelsitzventile integriert. Die Ventile mit Leff kommen vor allem bei nicht-aseptischen Molkereiprozessen zum Einsatz und sind in Europa in einigen großen milchverarbeitenden Betrieben bereits Standard. Mit der Flip-Flop-Steuerung lassen sich die einzelnen Dichtbereiche der Ventile getrennt reinigen, daher können sie unabhängig ...

