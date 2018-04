Angesichts des massiven Bahn-Streiks steigen viele Franzosen auf Flixbus um. Bei dem deutschen Fernbus-Anbieter steigen die Buchungen rasant.

Rund 30 Millionen Euro pro Tag kostet der Streik bei der französischen Bahn den Staatskonzern SNCF täglich. Ein Arbeitskampf verursacht hohe Kosten, das ist keine Neuigkeit. Doch dass er auch ein Wachstumstreiber sein kann, ist eher ungewöhnlich.

In Frankreich expandiert der private Fernbusbetreiber Flixbus dank des Arbeitskampfes mit geradezu unheimlicher Geschwindigkeit. "Nach dem ersten Streik am 22. März haben wir um 40 Prozent zugelegt, und seit der vergangenen Woche noch einmal um 60 Prozent", freut sich Raphaël Daniel von Flixbus Paris, einer Tochter des deutschen Busunternehmens.

"Wir haben sehr viele Leute gewonnen, die normalerweise nicht den Bus nehmen." erläutert der Deutsch-Franzose. "Die Kunden haben die Störungen am 22. März erlebt, dann sahen sie den Plan mit den Streiktagen bis Ende Juni und haben reagiert", erklärt er das Verhalten der Neukunden. Flixbus setzt hauptsächlich parallel zu den stark befahren Hochgeschwindigkeitsstrecken der SNCF wie Paris-Lille oder Paris-Lyon zusätzliche Busse ein. Insgesamt ist die Flotte mittlerweile von 250 auf 300 Busse angewachsen.

Das liegt nicht nur an den kürzeren Verbindungen zwischen drei und fünf Stunden Fahrzeit, die einen Ersatz für die vielen ausfallenden TGV-Schnellzüge bieten. Auch auf Langstrecken wie Paris-Marseille hat Flixbus an den zwei Streiktagen 3. und 4. April alle Reservierungen verkaufen können.

Die Bahnstreiks in Frankreich haben auch am zweiten Tag für Chaos und Gedränge an den ...

