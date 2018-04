BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern und Elektrofahrzeug-Produzent BYD Co. ist ein Vorreiter bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, darunter Elektroautos und Elektrobusse. In Deutschland hat man die Entwicklung bislang verschlafen. So haben Weltkonzerne und Global Player wie Daimler...

Den vollständigen Artikel lesen ...