Eigentlich sollte das Treffen beim OPCW Klarheit im Fall Skripal bringen. Stattdessen wird der Ton zwischen britischen und russischen Vertretern schärfer.

Der Streit zwischen Russland und Großbritannien um den Giftanschlag im englischen Salisbury wird schärfer. Selbst ein Treffen der beiden Seiten in den Niederlanden brachte offenbar keinen Fortschritt. Im Gegenteil: Die Fronten scheinen sich weiter zu verhärten. Derweil bekräftigen Vertreter der westlicher Regierungen, dass sie weiter hinter Großbritannien stehen.

Für Mittwoch hatte Russland eine Sondersitzung der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) einberufen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor erklärt, er hoffe, dass mit dem Treffen der OPCW ein Strich unter den Fall gezogen werden könne.

Doch danach sah es nicht aus. Bei der Sitzung wiederholte der britische Vertreter John Foggo, dass man in Großbritannien die Schuldigen für den Anschlag am 4. März in Salisbury in Russland sehe. Russland habe nicht die von Großbritannien aufgeworfenen Fragen reagiert, sondern stattdessen sogar angedeutet, dass Schweden oder die USA den Angriff ausgeführt haben könnten, und erklärt, das Großbritannien selbst den Angriff vorgenommen habe, "um vom Brexit abzulenken".

Das seien "schamlose, absurde Aussagen", sagte Foggo. Forderungen von russischer Seite, Moskau in den Ermittlungen einzubeziehen, seien "pervers". Es sei schließlich nicht üblich, "dass ein Opfer den mutmaßlichen Täter in eine gemeinsame Untersuchung einbezieht".

Seine Regierung sei der festen Überzeugung, "dass der russische Staat höchstwahrscheinlich ...

