Liebe Leser,

Amazon konnte zuletzt an den Börsen die absoluten Höchstkurse nicht mehr halten. Nun rutschte die Aktie sogar unter eine runde Marke. Dennoch warnen Chartanalysten davor in Panik zu verfallen. Vielmehr habe der Wert erstklassige Chancen, auch die nächsten Topkurse zu erobern. Die Aktie hat am 12. März 2018 das bisherige Allzeithoch bei 1.295,64 Euro aufgestellt und kann diese Marke weiter nach oben schieben. Dies jedenfalls ist die Meinung von Experten, die sich auf die Kurvenverläufe ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...