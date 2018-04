Die NordLB hat Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 41 Euro belassen. Die Kennziffern des Immobilienkonzerns reflektierten das günstige Marktumfeld, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Rückenwind sorgten die Investitionen in den Wohnungsbestand sowie der dynamische Immobilienmarkt in der Kernregion Berlin. Allerdings sei auch Gefahr einer Blasenbildung gestiegen./rag/edh Datum der Analyse: 04.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0048 2018-04-04/17:48

ISIN: DE000A0HN5C6