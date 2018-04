Hartwig Löger hat einen gewissen Nachholbedarf in Österreich beim Umgang mit Kryptowährungen eingeräumt. Diese müssten stärker reguliert werden.

Der österreichische Finanzminister Hartwig Löger will die Fintech-Branche und den boomenden Handel mit Kryptowährungen strenger regulieren. "Wir haben sicher einen Nachholbedarf in Österreich was die Rahmenbedingungen betrifft", sagte der Minister am Mittwoch vor Journalisten. Es gehe aber nicht darum, Geschäftsmodelle einzuschränken, sondern eine positive Grundlage für ein geordnetes Wachstum zu sichern, sagte der ÖVP-Politiker. ...

