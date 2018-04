ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut mit Verlusten ist der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Die weltweite Stimmung an den Börsen trübte sich weiter ein, denn der Handelskrieg der USA vor allem mit China nimmt immer deutlichere Konturen an. Die USA hatten am Dienstag eine Liste mit chinesischen Importwaren veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen: Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. Am Mittwochmorgen kündigte China Zölle in gleicher Höhe für Waren aus den USA an. Peking will Vergeltungsstrafzölle von 25 Prozent auf - unter anderem - Sojabohnen, Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Autos erheben. Börsianer befürchten, dass durch den Konflikt das weltweite Wachstum leiden wird. Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 8.554 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 65,51 (zuvor: 55,08) Millionen Aktien.

Schwächster Wert waren ABB mit einem Minus von 5,3 Prozent oder 1,18 Franken. Allerdings täuscht dieser Abschlag, denn die Aktie wurde ex Dividende gehandelt, die sich auf 78 Rappen beläuft.

Die Aktie des Rückversicherers Swiss Re hat in diesem Jahr bereits mehrfach von Meldungen profitiert, wonach sich die japanische Technologieholding Softbank an den Schweizern beteiligt. Nun entweicht etwas Fantasie, was den Umfang der Beteiligung angeht. Die Swiss Re geht nicht davon aus, dass sich Softbank mit mehr als 10 Prozent beteiligen wird. Swiss Re gaben um 3,9 Prozent nach.

Daneben stießen auch die Bankenwerte nicht auf Kaufinteresse. UBS und Credit Suisse fielen um jeweils 1,9 Prozent. Die Indexschwergewichte Nestle und Novartis bremsten den Verlust am breiten Markt etwas ab. Nestle verloren 0,2 Prozent, Novartis stiegen um 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2018 11:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.