Letzte Woche, am Montag den 26.03.2018 war es nun soweit, erster Handelstag von AYONDO LTD. an der SGX in Singapur. Damit hat das, was vor knapp 10 Jahren einmal als kleines Startup begann, einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Aus den ehemaligen Investoren um NextGFI wurden Akteure, die das Unternehmen Schritt für Schritt nach ihren Vorstellungen veränderten und nun als erstes Fintech den Gong an ...

