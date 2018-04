Liebe Leser,

alle guckten am Dienstag auf den Börsengang von Spotify. Und sahen für ein paar Minuten die Schweizer Flagge unter dem Spotify-Banner an der Börse. Denn eigentlich wollte der Börsenbetreiber NYSE den Streamingdienst mit heimischer Fahne willkommen heißen an der Wall Street. Dabei vergriff er sich aber offensichtlich und hisste die der Schweiz vor dem Gebäude. Doch Spotify stammt aus Schweden.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis NYSE den Fehler bemerkte. Es soll nur ... (Dagny Moormann)

