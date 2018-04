Liebe Leser,

Tesla hat am Mittwoch erneut eine Auszeit genommen. Die Aktie konnte ihre kleine Erholung vom Vortag nicht fortsetzen, sondern verlor deutlich an Wert. Schon wieder melden sich Short-Investoren, die von einem Ausverkauf profitieren wollen. Oder werden die Früheinsteiger hier gewinnen? Die Analyse: Charttechniker sprechen nun von einem klaren charttechnischen Abwärtstrend. Dieser sei massiv und könne erst in Höhe von 250 Euro formal als beendet erklärt werden. Die Aktie hat ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...