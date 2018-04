Zürich - Berjaya Corporation Berhad, ein global agierender Mischkonzern mit Hauptsitz in Malaysia, setzt auf Retarus E-Mail Security. Dank der innovativen E-Mail-Management-Plattform werden bösartige E-Mails zuverlässig blockiert. Die Administratoren bei der Berjaya Corporation können für jede Nachricht im Detail nachvollziehen, wann welche Sicherheitsfilter und -regeln angewendet wurden, und von Angriffen betroffene Systeme binnen kürzester Zeit identifizieren.

Im Zuge ihrer weltweiten Expansionsstrategie verstärkt die Berjaya Corporation ihre Aktivitäten unter anderem in den Sektoren Hotellerie, Finanzdienstleistungen sowie Informationstechnologie und Telekommunikation. Die bisherige Sicherheitslösung reichte dabei aufgrund des kontinuierlich steigenden Datenaufkommens bei der E-Mail-Kommunikation und den immer perfideren Angriffsmethoden der Cyberkriminellen nicht mehr aus. Berjaya benötigte eine fortschrittliche Lösung, die neben einem erhöhten Schutzniveau auch ein hohes Mass an Transparenz bot. Im Auswahlprozess fiel die Wahl auf die E-Mail Security Services von Retarus.

Patient Zero Detection ermöglicht schnelle Reaktion

Durch die Kombination aus Filterfunktionen der Retarus E-Mail-Security sowie der ergänzenden Technologie Patient Zero Detection ist Berjaya in der Lage, gefährliche E-Mails auch dann noch zu identifizieren, wenn die Nachrichten bereits zugestellt wurden. Dank der umgehenden Alarmierung können die Administratoren reagieren, noch bevor sich Malware im Netzwerk verbreitet. Falls ein betroffener Anhang oder Link bereits ausgeführt wurde, erleichtert Patient Zero Detection zudem die IT-Forensik. Das zentrale Retarus-Suchportal E-Mail Live Search liefert durch umfassende Monitoring- ...

