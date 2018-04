Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch wegen des aufgeflammten Handelsstreits zwischen den USA und China deutlich schwächer geschlossen. Der Schlagabtausch um Strafzölle hatte bereits zum Start für Verluste gesorgt. Am Nachmittag bewegte sich der SMI dann nahe am Tagestief mehr oder weniger seitwärts. Daran änderten auch die robusten Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft und die US-Industrieaufträge nichts mehr.

Der US-Protektionismus bleibe das grösste Risiko für die Finanzmärkte und dürfte zunehmend Kursschwankungen nach sich ziehen, sagte ein Anlagestratege. Etliche Börsianer befürchten, dass der Konflikt zwischen den bedeutenden Volkswirtschaften weiter eskalieren wird, da beide Seiten aus Sorge vor einem Gesichtsverlust wohl nicht nachgeben dürften. Händler sehen die Gefahr einer Spirale aus Vergeltungsmassnahmen zwischen den wirtschaftlichen Schwergewichten.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,89% tiefer auf 8'553,69 Punkten (Tagestief 8'521) nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor um 1,17% auf 1'400,53 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,75% auf 9'989,58 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln gingen 27 im Minus aus dem Handel. Nur Kühne+Nagel, Swisscom und Novartis schlossen ganz leicht im Plus.

Unter den hiesigen Blue Chips standen vor allem die Aktien der Swiss Re (Aktien -3,9%) anlässlich eines Investorentages im Fokus. Für einen Dämpfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...