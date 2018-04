Peking - Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China verschärft die Sorgen über neue Gefahren für die gesamte Weltwirtschaft. Die beiden grössten Volkswirtschaften wollen sich gegenseitig mit Strafzöllen von 25 Prozent auf Einfuhren in Höhe von jeweils 50 Milliarden US-Dollar im Jahr überziehen. Als erster kündigten die USA ihre Strafzölle an, die der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer mit chinesischem Technologieklau begründete. China reagierte empört und kündigte nur wenige Stunden später als Vergeltung eigene Sonderabgaben auf US-Importe in gleicher Höhe an.

Die Strafzölle der USA zielen auf Produkte der chinesischen Hochtechnologie-Industrien, darunter der Maschinenbau, die Raumfahrt sowie die Informations- und Kommunikationstechnik. Umgekehrt will China mit seiner Vergeltung auch den ländlichen Raum in den USA treffen, der mehrheitlich US-Präsident Donald Trump gewählt hat. Neben Sojabohnen und Rindfleisch aus den USA sind auch Autos sowie Produkte der Chemie- und Flugzeugindustrie betroffen. Sojabohnen gehören zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Exportgütern der USA nach China. 2016 verschifften die Vereinigten Staaten dorthin Sojabohnen im Wert von etwa einer Milliarde US-Dollar.

Trump schrieb am Mittwoch auf Twitter, man sei in gar keinem Handelskrieg mit China, sei dieser doch schon vor Jahren verloren worden: von den "dummen, inkompetenten Repräsentanten der USA". In einem zweiten Tweet schrieb Trump unter Bezug auf das von ihm so bezifferte Handelsdefizit mit China: "Wenn man schon 500 Milliarden (US-Dollar) in den Miesen ist, kann man nicht mehr verlieren!"

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. April 2018

When you're already $500 Billion DOWN, you can't lose!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. April ...

