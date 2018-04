Tagesausblick für 5.4.: DAX richtungslos. Boeing, Daimler und Tesla im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China spitzt sich zu und drückt an den Aktienmärkten auf die Stimmung. Heute verkündete China weitere Strafzölle. Betroffen sind unter anderem Autos, Flugzeuge und verschiedene Agrarprodukte. Der DAX sackte zeitweise auf 11.800 Punkte und der EuroStoxx 50 auf 3.300 Punkte ab. Die US-Aktienbarometer starteten nach schwachen Wirtschaftsdaten ebenfalls schwach in den Handelstag. Die Investoren sind nervös. Das zeigt sich auch am VDAX new, der sich im Bereich von 20 Prozent festgesetzt.

Am Rentenmarkt zeigte sich wenig Bewegung. Die Renditen langfristiger Staatstitel aus Europa und den USA pendelten um ihren gestrigen Schlussstand. Einzig die italienischen Staatsanleihen legten deutlich zu. Gold präsentierte sich zwar fester. Dennoch bleibt der Kurs zunächst in dem seit Jahresbeginn gebildeten Seitwärtstrend zwischen 1.300 und 1.350 US-Dollar gefangen.

Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa an, welche die Märkte bewegen könnten. Zudem werden die Anleger den Handelskonflikt genau beobachten.

Unternehmen im Fokus

Aixtron und Infineon konnte sich dem Abwärtsstrudel in der Halbleiterindustrie heute erneut nicht entziehen. Nordex ist nun schon den zweiten Tag in Folge im Aufwind und stößt inzwischen an die Widerstandsmarke bei EUR 5. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts gingen die Neuzulassungen in Deutschland im März zurück. Das drückte die Aktien der Autobauer heute zusätzlich. Ein negativer Analystenkommentar ließ die Aktien von der Deutschen Lufthansa deutlich absinken. Bei den US-Titeln zählten Boeing, Facebook und Nvidia zu den größeren Verlierern. Tesla kann sich derweil weiter verbessern.

Morgen laden Daimler, Sartorius und Volvo zum jährlichen Aktionärstreffen. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht zudem Daten zum Auftragseingang. Die Zahlen könnten die Aktien von GEA Group und Krones bewegen.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Februar

Deutschland - Verbraucherpreise, März

Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für März

Europa - Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone März

Deutschland - VDMA, Auftragseingang für Februar

USA - Handelsbilanz, Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 31. März

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.200/12.350/12.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.810/12.000 Punkte

Der DAX blieb heute weiter in der Range zwischen 11.810 und 12.090 Punkten. Es könnte ratsam sein zunächst an der Seitenlinie zu bleiben und einen Ausbruch aus der Range abzuwarten. Auf der Oberseite hat der Index Luft bis 12.200/12.460 Punkte. Kippt der Index unter 11.810 Punkte droht eine Konsolidierung bis 11.500 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.01.2018 - 04.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.04.2012 - 04.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

