NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem der Zollstreit zwischen den USA und China konkrete Formen angenommen hat, liegen die US-Börsen am Mittwochmittag New Yorker Zeit im Minus. Der Dow-Jones-Index verliert 0,7 Prozent auf 23.874 Punkte. Der S&P-500 fällt um 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent. Damit haben sich die Indizes aber deutlich vom Tagestief nach oben entfernt. Hilfe kommt vom US-Handelsminister Wilbur Ross, der trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten mit China damit rechnet, dass sich beide Länder schlussendlich auf ein Abkommen verständigen werden.

Die USA hatten am Dienstag eine Liste mit chinesischen Importwaren veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Die betroffenen Waren hätten einen Wert von "schätzungsweise 50 Milliarden Dollar", teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit. Betroffen sind Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. Am Mittwochmorgen kündigte China Zölle in gleicher Höhe für Waren aus den USA an. Peking will Vergeltungsstrafzölle von 25 Prozent auf - unter anderem - Sojabohnen, Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Autos erheben.

Konjunkturdaten dürften in dieser Situation wenig Beachtung finden, selbst wenn sie positiv überraschen. Vorbörslich wurde der ADP-Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht. Demnach entstanden im privaten Sektor im vergangenen Monat 241.000 Stellen, während Volkswirte mit einem Plus von 200.000 gerechnet hatten. Der ADP-Bericht gilt als Indikator für die offiziellen monatlichen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung am Freitag. Angesichts bereits praktisch bestehender Vollbeschäftigung sind die Daten jedoch nur von untergeordneter Relevanz für die Märkte.

Der Markit-Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index, jeweils für den Servicesektor, zeigten sich minimal unter den Prognosen, sie bewegen sich aber weiter im Expansionsbereich. Der Auftragseingang wies ein etwas geringeres Plus aus als erwartet.

Boeing als Opfer des Handelskriegs unter Druck

Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Handelsstreits büßen die Aktien des Flugzeugherstellers Boeing 2,6 Prozent ein. Der Kurs des Baumaschinenherstellers Caterpillar, der ebenfalls unter dem Zollstreit leiden dürfte, fällt um 3 Prozent.

Tesla haben trotz negativer Analystenkommentare ins Plus gedreht und legen 2,2 Prozent zu. Evercore ISI rät Anlegern bei der Tesla-Aktie zur Vorsicht und hat das Kursziel auf 272 von 307 Dollar gesenkt. Die Einstufung der Aktie lautet "In Line". Evercore wird zunächst die Entwicklung des freien Cashflow im ersten Quartal beobachten und will überdies eine Steigerung der Produktionszahlen des Model 3 sehen. Auch JP Morgan (JPM) bleibt nach den am Vortag veröffentlichten Absatzzahlen von Tesla skeptisch und bekräftigt die Empfehlung "Underweight" bei einem auf 185 von 190 Dollar gesenkten Kursziel. Die Aktie kann sich aber nach dem Absturz der vergangenen Woche erst einmal etwas erholen.

Facebook verlieren 1,8 Prozent. Nach dem jüngst enthüllten Datenmissbrauch bei dem sozialen Netzwerk wird dessen CEO Mark Zuckerberg am Mittwoch kommender Woche dem zuständigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen.

Spotify, die am Dienstag ein fulminantes Börsendebüt erlebten, aber ihr hohes Niveau nicht bis zum Ende halten konnten, verlieren 3,6 Prozent. Der erste Kurs der Aktie war am Dienstag mit 165,90 Dollar festgestellt worden, im Tageshoch notierte sie bei 169 Dollar, zur Schlussglocke nur noch bei 149,01 Dollar.

Anleger flüchten in sichere Häfen

Vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen reduzieren ihre zuvor größeren Gewinne. Der Goldpreis steigt nur noch um 0,2 Prozent auf 1.335 Dollar je Feinunze. Am Anleihemarkt präsentieren sich die zehnjährigen Titel nun unverändert mit einer Rendite von 2,78 Prozent.

Am Devisenmarkt profitiert der Yen als klassische Fluchtwährung kaum von den chinesischen Vergeltungsmaßnahmen. Der Dollar fällt nur leicht auf 106,57 Yen zurück, nachdem er vor Bekanntwerden der chinesischen Strafzölle bei fast 106,70 Yen notierte. Die Verluste halten sich in Grenzen, weil die protektionistischen Maßnahmen der USA die heimische Währung stützen. Zum Euro zeigt sich der Dollar kaum verändert: Die Gemeinschaftswährung kostet etwa 1,2295 Dollar.

Die Abgaben beim Ölpreis haben sich vermindert, nachdem neue Daten einen beachtlichen Abbau der US-Lagerbestände ausgewiesen haben. Zunächst war der Druck noch größer mit Befürchtungen, dass der Handelskrieg die Nachfrage nach Öl verringern könnte. Zudem hat Bahrain am Mittwoch das Volumen der kürzlich entdeckten Öl- und Gasvorkommen bekanntgegeben. Sie umfassen demnach 80 Milliarden Barrel Öl und 10 bis 20 Billionen Kubikfuß Gas. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI fällt um 0,5 Prozent auf 63,19 Dollar. Brentöl ermäßigt sich um 0,6 Prozent auf 67,74 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.874,16 -0,66 -159,20 -3,42 S&P-500 2.603,80 -0,41 -10,65 -2,61 Nasdaq-Comp. 6.929,55 -0,17 -11,73 0,38 Nasdaq-100 6.443,38 -0,24 -15,46 0,73 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 0,0 2,28 108,0 5 Jahre 2,59 -0,5 2,60 67,0 7 Jahre 2,72 0,1 2,72 47,4 10 Jahre 2,78 0,0 2,78 33,5 30 Jahre 3,02 0,3 3,01 -5,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,2295 +0,20% 1,2271 1,2270 +2,3% EUR/JPY 131,02 +0,16% 130,78 130,71 -3,1% EUR/CHF 1,1797 +0,26% 1,1758 1,1764 +0,7% EUR/GBP 0,8732 +0,05% 0,8721 1,1465 -1,8% USD/JPY 106,57 -0,04% 106,57 106,53 -5,4% GBP/USD 1,4081 +0,14% 1,4069 1,4066 +4,2% Bitcoin BTC/USD 6.935,95 -7,2% 7.394,46 7.399,40 -49,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,19 63,51 -0,5% -0,32 +4,9% Brent/ICE 67,74 68,12 -0,6% -0,38 +3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,44 1.332,86 +0,2% +2,58 +2,5% Silber (Spot) 16,31 16,42 -0,7% -0,11 -3,7% Platin (Spot) 915,35 926,00 -1,2% -10,65 -1,5% Kupfer-Future 3,01 3,06 -1,7% -0,05 -9,2% ===

