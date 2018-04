Die börsenotierte Immofinanz hat das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen - also ohne das verkaufte Russland-Geschäft - 2017 deutlich ins Plus drehen können, von 147,4 Mio. Verlust auf positive 181,0 Mio. Euro. Das operative Ergebnis legte von 74,5 Mio. auf 107,6 Mio. Euro zu, gab die Immofinanz am Mittwochabend ...

