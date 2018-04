Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch wegen des aufgeflammten Handelsstreits zwischen den USA und China deutlich schwächer geschlossen. Der Schlagabtausch um Strafzölle hatte bereits zum Start für Verluste gesorgt. Am Nachmittag bewegte sich der SMI dann nahe am Tagestief mehr oder weniger seitwärts. ...

