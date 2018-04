MEDIENMITTEILUNG

Informationen zur Generalversammlung 2018 der Geberit AG

An der 19. ordentlichen Generalversammlung der Geberit AG in der Sporthalle Grünfeld in Rapperswil-Jona wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.

Lesen Sie mehr unter: (www.geberit.com/medienmitteilung: https://www.geberit.com/files/media-releases/2018/medienmitteilung-gv-2018.pdf). Zusätzliche Informationen finden Sie unter (www.geberit.com: http://geberit.com/de).

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse



Roman Sidler

Head Corporate Communications & Investor Relations



Geberit AG

Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

T: +41 55 221 69 47

F: +41 55 221 67 47

(geberit.information@geberit.com: mailto:geberit.information@geberit.com)

(http://www.geberit.com: http://www.geberit.com/)

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 30 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12 000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2017 einen Nettoumsatz von CHF 2,9 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).

Medienmitteilung per WhatsApp

Erhalten Sie die Medienmitteilungen der Geberit Gruppe direkt via WhatsApp auf Ihr Smartphone.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie die aktuellen News von Geberit. Folgen Sie dazu diesen drei Schritten:

1. Laden Sie sich WhatsApp auf Ihr Smartphone.

2. Legen Sie für die Geberit Rufnummer +41 79 350 03 15 einen Kontakt auf Ihrem Smartphone an.

3. Senden Sie an diesen Kontakt eine Nachricht mit der Nachricht "Start" sowie ihrem Namen per WhatsApp.

4. Wollen Sie den Service nicht mehr nutzen, senden Sie eine WhatsApp Nachricht "Stop" an uns.