Unter gewaltsamen Konflikten nimmt auch die Wirtschaftsleistung der betroffenen Länder immensen Schaden. Für den deutschen Außenhandel scheint Frieden jedoch kaum eine Rolle zu spielen.

Frieden ist nicht nur das Ziel von Menschenrechtlern und Nobelpreis-Aspiranten - ein konfliktarmes Land hat auch die besten Chancen auf eine starke Wirtschaft. Länder, die in den letzten 10 Jahren in viele Konflikten involviert waren, haben laut einer IW-Studie deutlich niedrigere Wachstumsraten und Investitionsquoten vorzuweisen als friedlicheren Nachbarn. Gerade akute politische Krisen hatten massive ökonomischen Auswirkungen. Zu diesen Ergebnissen kommt der Ökonom Hubertus Bardt in einer aktuellen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW).

Für die Bestimmung von besonders konfliktreichen Ländern hat Bardt den Global Peace Index (GPI) herangezogen. Die Kennziffer, die die Friedfertigkeit der Länder zusammenfasst, ist auch ein Teil des vielbeachteten Berichts des Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) und basiert auf 23 Einzelindikatoren.

Dabei werden nicht nur internationale Konflikte und Bürgerkriege, sondern auch Merkmale des "inneren Friedens" wie Kriminalitätsraten und die Verbreitung von Waffen berücksichtigt. Um die Effekte der Auseinandersetzungen auf die Wirtschaftsleistung abzubilden, werden in der Studie zunächst die durchschnittlichen ökonomischen Kennziffern von konfliktreichen Ländern zwischen 2008 und 2017 mit denen der Gruppe ...

